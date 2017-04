29/04/2017 00:52

ATALANTA CONTI - Andrea Conti è uno dei pezzi pregiati dell'Atalanta. Il laterale classe '94, nell'agenda di Napoli e Juventus, allontana però le sirene di calciomercato: "Ora penso a finire nel migliore dei modi la stagione e a fare bene l'Europeo Under 21. Poi, non so cosa succederà a luglio: l'Atalanta è come una famiglia per me", le parole di Conti a 'Premium Sport' al termine della gara contro la Juventus.

G.M.