Atalanta-Bologna, Donadoni: "Siamo stati ingenui. Poche differenze con loro".

ATALANTA BOLOGNA DONADONI / Ancora una sconfitta per il Bologna di Donadoni. I Felsinei sono stati beffati da un gol di Caldara, dopo essere riusciti a rimontare due gol: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra - ammette il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - Purtroppo ci siamo fatti sorprendere in maniera un po' ingenua in avvio di gara, nonostante il fuorigioco di Conti. Avremmo meritato un altro risultato".

DESTRO - "Ha fatto gol, è stato bravo ad attaccare la porta e trovarsi la palla sui piedi. Da lui mi aspetto questo, è la base minima. Atalanta? Si merita questa posizione in classifica, tanto di cappello, anche se oggi non ho visto grandi differenze col mio Bologna".

