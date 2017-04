VIDEO - Cina, Pato diventa ballerino

19/04/2017 14:24

CINA PATO BALLERINO / Protagonista di un avvio non proprio convincente in Cina, tra errori sotto porta e rigori sbagliati, Alexandre Pato sembra volersi mettere il periodo nero alle spalle. Dopo aver segnato il primo gol con la maglia del Tianjin Quanjian nell'ultima partita, il brasiliano 'festeggia' sui social con un video in cui si cimenta nelle vesti di ballerino sulle note di Despacito.

B.D.S.