Calciomercato Juventus, a cena con l'agente di Verratti: ecco il menu

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

16/04/2017 10:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI PARATICI / Giornata importante quella di ieri per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri vincendo a Pescara hanno ipotecato lo scudetto. Il 2-0, che porta la firma di Gonzalo Higuain, e il contemporaneo pareggio della Roma, bloccata dall'Atalanta, sembrano più di una sentenza. Ma il 15 aprile è stato pure un giorno importante per il calciomercato Juventus.

Il direttore sportivo, Fabio Paratici, come riporta 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamani - ha incontrato a cena l'agente Donato Di Campli.

Facile pensare che tra un piatto e l'altro si sia parlato di Marco Verratti. Non è certamente un segreto, infatti, che il centrocampista azzurro sia il nome in cima alla lista dei desideri del club di Agnelli. Riportare in Italia l'ex Pescara, però, non sarà per nulla facile. Il Psg non ha intenzione di privarsi del suo talento e se dovesse farlo, lo farebbe solamente a cifre davvero proibitive. Non bastassero queste difficoltà, la Juventus deve fare i conti anche con la concorrenza agguerrita dell'Inter. La nuova proprietà cinese ha grandi disponibilità e se ci fosse la possibilità farebbe vestire di nerazzurro Verratti anche a cifre spropositate. Marco Verratti resta, quindi, sogno davvero proibitivo per la Juventus. Almeno per il momento.

Calciomercato Juventus, obiettivo Coulibaly: è lui la portata principale

La domanda allora sorge spontanea: Di Campli e Paratici hanno parlato solo di Verratti? La risposta a questo interrogativo ce la dà la Gazzetta: all'interno del menu c'era anche Mamadou Coulibaly. Il giovane centrocampista senegalese lanciato da Zeman sta stupendo davvero tutti gli osservatori e nell'intenzione della Juventus c'è quella di arricchire il prossimo calciomercato con l'acquisto del 18enne. Coulibaly è stato l'argomento principale della serata ma è ovvio che serviranno altri incontri per approfondire il discorso.