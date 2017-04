Monaco, Falcao 'spaventa' i tifosi: "Cina? Mai dire mai"

12/04/2017 22:16

CALCIOMERCATO MONACO FALCAO CINA / Radamel Falcao è tornato a graffiare. Grazie alla splendida stagione che sta vivendo il Monaco, l'attaccante colombiano ha ripreso a segnare con regolarità come ai tempi d’oro (sono già 25 i gol realizzati fin qui) e, come in passato, si torna a parlare di lui in ottica calciomercato.

"La Cina? Mai dire mai. L'ho rifiutata per tre volte perché volevo restare in Europa, ma nessuno sa cosa gli riserva il futuro. Forse avrò l’opportunità di giocare lì, negli Stati Uniti o magari di tornare in Sudamerica…", ha spiegato a 'CNN France'.

D.G.