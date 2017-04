Roma, Juan Jesus: "Stiamo facendo un progetto di continuità come la Juve"

12/04/2017 21:47

ROMA JUAN JESUS SERIE A JUVENTUS / Non solo della sua ex Inter. Nell'intervista concessa a 'Sky Sport' Juan Jesus si è focalizzato anche sulla principale rivale della Roma in campionato: "Il segreto della Juventus? Fa la differenza in Italia perché ha continuità, ha un nucleo storico su cui costruisce i suoi risultati e fa piccoli cambiamenti ogni anno, c'è sempre una solidità di gruppo. Parte tutto da un progetto a cui danno continuità. Quando ero all'Inter, ho visto passare 50 calciatori in cinque stagioni. Bonucci, Barzagli, Chiellini, Marchisio, Buffon, c’è una solidità di gruppo che nelle altre parti non c'è. E' dura fare una squadra senza un progetto, senza continuità. Qui a Roma da un po' di anni si sta facendo: ci sono Nainggolan, Manolas, De Rossi... Si sta facendo anche qui un progetto simile”.

JUVE-BARCELLONA - "Sono in Italia da 6 stagioni ed ho visto vincere sempre loro, hanno questa mentalità vincente e sono delle macchine. Conosciamo la loro qualità. Al Camp Nou per loro sarà dura ma non sono il PSG, sarà una partita bella da vedere".

PRIMI MESI GIALLOROSSI - "Io sono un lavoratore, cerco sempre di migliorare. All’inizio ho avuto un po' di difficoltà legate nell'inserimento, al cambio di città e squadra ma succede a tutti. Siamo umani, ma alla fine il lavoro paga. Grazie all’aiuto della squadra e dell'allenatore miglioro giorno dopo giorno".

BRASILE - "Nazionale? Se mi chiamano sarò felice di ritornare. Sono sempre tifoso del Brasile e auguro il meglio alla Seleçao”.

D.G.