Coppa Italia Primavera, Entella-Roma, ESCLUSIVO Ag.Casagrande: "Gara importante per lui"

ESCLUSIVO

Dall'inviato Matteo Fantozzi

06/04/2017 23:01

COPPA ITALIA PRIMAVERA ENTELLA ROMA CASAGRANDE / Tra i protagonisti della finale di andata di Coppa Italia Primavera c'è sicuramente Luca Casagrande. Il terzino classe 1998 dell'Entella ha giocato una partita propositiva e dimostrato il perchè spesso sia in cima alle news Serie B.

L'agente di Casagrande in esclusiva: "Soddisfatto della sua prova"

Non era un compito facile quello di fronteggiare la Roma di Alberto De Rossi e il ragazzo, cresciuto nella Goliardicapolis, ha dimostrato di essere un ragazzo dalla caratura importante. In fase difensiva è riuscito a contenere bene le progressioni degli avversari giallorossi, mentre in fase di proposizione si è fatto trovare tonico e sempre pronto a mettere la palla al centro.



Il suo agente, Emanuel Del Favero, ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it: "Luca Casagrande ha fatto una buonissima gara. Non ha sbagliato niente, proponendosi spesso anche in avanti con due/tre cross interessanti. È un passo in avanti importante anche perché lui nasce come centrale e ora gioca a destra. Sta crescendo in maniera esponenziale e la società, compreso Castorina, sono molto felici di lui".



Accanto all'agente c'era anche il padre Roberto Casagrande sulle tribune del Comunale di Chiavari: "L'ho sentito ieri che era in ritiro e mi aveva detto di essere stanco, però stamattina già stava meglio - esordisce il papà del calciatore - Questo in campo si è visto e Luca ha dimostrato di poter fare bene. Deve crescere molto, ma la strada intrapresa penso sia quella giusta. Il campionato non è finito e ha ancora molto da dimostrare per ambire anche a giocare in prima squadra. Sono molto contento".