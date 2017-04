Palermo-Cagliari, 'storico' Han Kwang-Song: primo nordcoreano in A!

02/04/2017 17:31

PALERMO CAGLIARI SONG - Domenica di calcio storica per la Serie A e la Corea del Nord. All'86' di Palermo-Cagliari, Rastelli ha mandato in campo Han Kwang-Song: il giovanissimo attaccante classe '98 - inserito in rosa lo scorso marzo dopo alcune settimane in prova - è infatti il primo calciatore nordcoreano a calcare i campi del massimo campionato italiano. Una grande soddisfazione per il baby talento ma anche per il Cagliari, che con il perentorio 3-1 del 'Barbera' ha certificato l'obiettivo salvezza.



G.M.