DIRETTA Serie A, Palermo-Cagliari: segui la cronaca LIVE

02/04/2017 14:00

DIRETTA PALERMO CAGLIARI - Ritorna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali con la 30a giornata del massimo campionato italiano. Match di vitale importanza per il Palermo, che al 'Renzo Barbera' contro il Cagliari avrà una delle ultime occasioni per rimettersi in corsa e sperare nella salvezza. I rosanero dell'ex Diego Lopez non vincono dal lontano 2 febbraio (1-0 al Crotone), mentre la formazione sarda allenata da Rastelli vive una situazione di classifica tranquilla anche se ha raccolto soltanto un pareggio nelle ultime tre sfide. Calciomercato.it vi offre l'incontro tra Palermo e Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI

Palermo (4-2-3-1): Posavec; Rispoli, Cionek, Goldaniga, Pezzella; Gazzi, Chochev; Sallai, B. Henrique, Balogh; Nestorovski. All.: Lopez.

Cagliari (4-3-2-1): Rafael; Padoin, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Barella; Sau, Joao Pedro; Borriello. All.: Rastelli.

CLASSIFICA: Juventus 73, Roma 68*, Napoli 63, Lazio 60*, Inter 55, Atalanta 55, Milan 53, Fiorentina 48, Sampdoria 41, Torino 41*, Chievo 38, Udinese 37*, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo 31*, Genoa 29, Empoli 22*, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in più

G.M.