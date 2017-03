Calciomercato Crotone, Nicola: "E' l'anno zero. Puntiamo sui giovani"

30/03/2017 18:00

MERCATO CROTONE NICOLA / Il Crotone di Davide Nicola sembra destinato a retrocedere in serie B. Il tecnico dei calabresi, però, guarda al futuro con ottimismo: "Non parlo di rimpianti, sarebbe riduttivo - ammette l'allenatore ai microfoni di 'Tutti convocati' a 'Radio 24' - Questo per noi è l'anno zero. Abbiamo fatto scelte coerenti con la nostra politica, puntando sui giovani e sui giocatori da rilanciare".

POLEMICHE - "Prendercela con gli arbitri sarebbe molto riduttivo, recriminiamo piuttosto per i nostri errori".

M.S.