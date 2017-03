Calciomercato Juventus, si infiamma la sfida col Barcellona: tre obiettivi contesi

28/03/2017 12:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA / Mancano poche settimane match di Champions League tra Juventus e Barcellona ma la sfida sembra già infiammarsi sul calciomercato. Entrambe le squadre stanno continuando a lavorare alacremente per progettare la prossima stagione. Così, i bianconeri sono da tempo in contatto con il Lione per arrivare a Corentin Tolisso, valido centrocampista che già si è messo in mostra in Champions e sta facendo altrettanto in Europa League. Tuttavia, riporta 'Sport', stasera Robert Fernández, segretario tecnico del Barça, vedrà in diretta l'amichevole tra Francia e Spagna, con tre osservati principali: si tratta proprio di Tolisso del Lione, Kylian Mbappé e Thomas Lemar del Monaco. Il calciomercato Juventus dovrà quindi fare i conti con l'interesse dei catalani per mettere a segno i prossimi colpi dal campionato francese.

Calciomercato Juventus, insidia Barça per Tolisso, Mbappé e Lemar

Dopo averlo inseguito già nelle scorse sessioni di mercato, la Juventus continua a lavorare per Tolisso: si tratta di un affare da 45 milioni di euro, bonus compresi. Se la scorsa estate è stato cercato invano dal Napoli, quella prossima potrebbe essere decisiva per il suo trasferimento. Il Barcellona sarà un grande rivale della Juventus per arrivare al valido calciatore, capace di dare qualità, quantità e dinamismo al centrocampo.

Per quanto concerne Mbappé, invece, la Juve conosce da tempo le difficoltà che potrà incontrare nell'eventuale trattativa col Monaco, che avrebbe imposto un prezzo vicino ai 150 milioni di euro. L'attaccante 18enne, oltre a bianconeri e catalani, piace anche a Real Madrid, Manchetser United, Manchester City, Chelsea e Arsenal.

Infine, altra stella che si sta mettendo in luce nel Monaco è Lemar, esterno offensivo 21enne. L'Atletico Madrid avrebbe provato a prenderlo già la scorsa estate offrendo circa 26 milioni di euro. In quella prossima potrebbe scatenarsi un'asta internazionale, con diversi club di Premier League interessati. Juventus-Barcellona sembra già iniziata, almeno sul mercato.

M.D.A.