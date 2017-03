Calciomercato Inter, da Santon a Brozovic: il punto sulle cessioni

Stefano Migheli

27/03/2017 13:44

CALCIOMERCATO INTER / Mancano circa 3 mesi alla riapertura del calciomercato estivo in Europa e alcuni movimenti cominciano ad essere decisamente avviati tra l'ufficialità e soprattutto l'ufficiosità. Tra voci e soliti rumors che si rincorrono per tutto l'anno, dal termine dei vari campionati si ricomincerà a fare sul serio per quanto riguarda il calciomercato Inter in entrata ma soprattutto in uscita, tema principale che affronteremo in maniera approfondita.

Calciomercato Inter, in porta resta solo Handanovic. Murillo cessione eccellente

PORTIERI - In ordine di ruolo, i primi indiziati (al momento) a lasciare la Pinetina sono Carrizo e Berni, rispettivamente secondo e terzo portiere che sono in scadenza di contratto. Handanovic è ben saldo nella propria posizione ma l'età (33 anni) impone all'Inter di monitorare il mercato dei portieri per non farsi cogliere impreparata per il futuro: il successore ideale sarebbe il connazionale Jan Oblak, portiere di quasi dieci anni più giovane ed attualmente di proprietà dell’Atletico Madrid. Il profilo piace particolarmente a Suning e rientra nella politica del nuovo progetto tecnico, giocatori giovani e forti per il presente e di grosse aspettative per il futuro. In questo senso, Oblak risponde a tutti questi requisiti e vanta già una discreta esperienza internazionale ad altissimi livelli. Le alternative sono Perin del Genoa (ma le condizioni fisiche sono da verificare dopo i due interventi al ginocchio), Meret della Spal (di proprietà dell'Udinese ma piace molto alla Juventus) ed Ederson del Benfica, alto talento dal futuro radioso che si è distinto anche in Champions League.

DIFENSORI - Anche per quanto riguarda questo reparto, qualche giocatore potrebbe salutare causa scadenza contrattuale: è il caso di Andreolli e del giovane australiano Sainsbury, arrivato in fretta e furia a Milano per sostituire Ranocchia, passato in prestito agli inglesi dell'Hull City e destinato a rimanere in Premier anche nella prossima stagione; l'Inter punta alla cessione a titolo definitivo e molto dipenderà anche dalle preferenze del centrale umbro, contento della sua esperienza in Premier e desideroso di continuare a vivere in Inghilterra. La cessione eccellente, invece, potrebbe portare il nome di Murillo, colombiano che ha destato un'impressione molto positiva nella passata stagione, meno in quella corrente; la discontinuità di rendimento e la mancata titolarità a favore di Medel ne fanno un giocatore molto appetibile sul mercato che può portare una grossa plusvalenza a bilancio: l'Inter lo valuta 30 milioni di euro e molti club della Premier League sono pronti a trattare il suo trasferimento. Tra gli altri, anche Eloge Yao (giovane difensore centrale classe '96) può salutare Milano per giocare in prestito e farsi le ossa, mentre Nagatomo (possibile soluzione estera) e Santon (accostato a Fiorentina e Sampdoria a gennaio, anche lui potrebbe tornare in Premier dove ha militato nel Newcastle) sono gli indiziati numeri uno per far spazio ai rinforzi top nello stesso ruolo. D'Ambrosio e Ansaldi, gli attuali titolari, saranno confermati.

Mercato Inter, tutto ruota intorno a Brozovic

CENTROCAMPISTI - Il nome caldissimo in uscita è Brozovic, centrocampista croato che piace a molti club soprattutto in Premier League. Per non 'svenderlo', l'Inter ha fissato la sua clausola rescissoria in 50 milioni di euro, cifra valida solo per l’estero e che può essere offerta da un club in particolare, il Manchester United; nelle ultime ore Mourinho sembra essere il candidato numero uno per l'acquisizione del suo cartellino. Altri club come Tottenham e Chelsea sono pronti a farsi avanti, mentre resta quasi un'utopia l'ipotesi di scambio con la Roma per Nainggolan. Gli altri interpreti della mediana, ossia Kondogbia, Gagliardini, Joao Mario e Banega, al momento non sembrano a 'rischio' per quanto riguarda una possibile cessione estiva, salvo offerte 'monstre' provenienti dalla Cina...

ATTACCANTI - Icardi è l'uomo più ambito dell'Inter ma anche il vero incedibile della rosa: la società vuole puntare su di lui per il futuro e non se andrà, a prescindere dalle cifre che saranno offerte da altri club. Discorso un po' diverso, invece, per Ivan Perisic: alcuni rumors indicano l'esterno croato tra gli 'scontenti' e tra i possibili partenti verso la Premier, dove United, Chelsea e Liverpool sono pronti ad accoglierlo. Costo della possibile operazione, circa 35 milioni di euro. Tra gli altri, in odore di cessione c'è Palacio, in scadenza, ed Eder, che a giugno potrebbe salutare i nerazzurri per andare a giocare con continuità altrove. Può salutare anche Gabigol ma soltanto in prestito secco: il brasiliano, davvero poco utilizzato da Pioli, ha bisogno di crescere e misurarsi costantemente con la realtà italiana per ritornare a Milano pronto e decisivo, ossia fare esattamente lo stesso percorso fatto da Adriano nei primi anni 2000. Sicuri partenti anche Biabiany e Pinamonti: per l'esterno si valuta la cessione a titolo definitivo, mentre per il centravanti l'unica ipotesi percorribile è il prestito secco, soluzione che al momento non favorisce il possibile inserimento nella trattativa Berardi. Una menzione a parte meritano anche Jovetic e Caprari: l'ex viola vuole rimanere al Siviglia e l’Inter incasserà quasi certamente i 13 milioni di euro previsti dal riscatto a titolo definitivo. L'attaccante del Pescara, invece, potrebbe essere inserito in uno scambio col Napoli per Ghoulam.