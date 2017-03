Juventus-Barcellona, Crespo: "Messi migliore al mondo, Higuain furbo e abile"

23/03/2017 09:14

JUVENTUS BARCELLONA CRESPO / Gli impegni con le Nazionali faranno ritrovare Gonzalo Higuain e Lionel Messi in Argentina. I due amici lavoreranno insieme prima di dividersi e diventare 'nemici' nell'attesissimo quarto di Champions League tra Juventus e Barcellona. Hernan Crespo, ex attaccante, ha parlato dei suoi connazionali: "La coppia Higuain-Messi mi fa stare abbastanza tranquillo. Al momento, sono il tandem più forte che l’Argentina possa esprimere - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Messi è semplicemente Messi, inutile aggiungere aggettivi. Il migliore del mondo. Gioca da almeno dieci anni ad altissimi livelli: impressionante. Higuain sta attraversando un periodo un po’ così, non segna da qualche partita, però mica si può discutere un centravanti come lui. Ha tutto: bravo di testa, bravo di piede, di destro e di sinistro, furbo e abile nello smarcamento, grintoso al punto giusto".

IL DIGIUNO - "Mettiamola così: Higuain potrebbe giovarsi delle idee di Messi per ritrovare la via del gol. Ma non credo che il suo digiuno sia preoccupante, agli attaccanti capita... Ve lo dice uno che ci è passato parecchie volte. Ci sono periodi così, tiri e il pallone non va dentro. Però non per questo bisogna abbattersi o fasciarsi la testa".

CHAMPIONS - "Il confronto tra Juve e Barcellona non è soltanto Higuain contro Messi, ci sono altri campioni che possono decidere. Il calcio è uno sport di squadra. Comunque, è chiaro che Messi parte in vantaggio sul 'Pipita': ha più esperienza internazionale, è spesso decisivo nelle partite che contano, è un trascinatore. Quando parte in dribbling, tutti gli vanno dietro: i compagni lo scortano e gli avversari lo braccano e non lo prendono. Higuain non ha lo stesso curriculum europeo. Ma ciò dipende dal fatto che ha giocato meno gare internazionali di Messi. Se il Barça e la Juve sono tutt’e due al 100%, i blaugrana passano".

M.D.A.