ICC, da Inter-Milan a Juventus-Roma: il calendario UFFICIALE

Maurizio Russo

22/03/2017 09:54

ICC INTER MILAN JUVENTUS ROMA / Quella del 2017 si annuncia già come un'estate caldissima per il mondo del pallone. Non soltanto per i tanti colpi di calciomercato che già in queste settimane i top club di tutta Europa stanno programmando, ma anche per le super sfide che caratterizzeranno il precampionato. Le news Serie A riportano la necessità di esportare il campionato italiano nei mercati emergenti e più importanti come gli Stati Uniti e l'Estremo Oriente, con in testa la Cina. Ecco perché le big hanno deciso di partecipare anche quest'anno alla ICC (International Champions Cup).

ICC, derby milanese in Cina. Juve e Roma si affrontano negli Usa

Le milanesi faranno visita ai rispettivi proprietari cinesi a luglio: il derby Inter-Milan si giocherà nello stadio del Jiangsu, l'altra squadra del gruppo Suning. I rossoneri, prima di affrontare i cugini, se la vedranno con le tedesche del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco, mentre i nerazzurri per ora hanno programmato solo la sfida alla squadra di Ancelotti. Dall'altra parte del mondo, invece, si recheranno Juventus e Roma, avversarie dirette il 30 luglio. Entrambe giocheranno anche contro il Psg, poi i giallorossi sfideranno anche il Tottenham, mentre i bianconeri si troveranno di fronte al Barcellona. Ecco il calendario ufficiale:

18 LUGLIO 2017 Guangzhou (Cina)

MILAN-Borussia Dortmund

19 LUGLIO 2017 Shanghai (Cina)

Bayern Monaco-Arsenal

Luogo da definire

ROMA-Paris Saint-Germain

20 LUGLIO 2017 Luogo da definire

Manchester United-Manchester City

22 LUGLIO 2017 Shenzhen (Cina)

Bayern Monaco-MILAN

Orlando (USA)

Paris Saint Germain-Tottenham

New York (USA)

Barcellona-JUVENTUS

23 LUGLIO 2017 Santa Clara (USA)

Manchester United-Real Madrid

24 LUGLIO 2017 Nanchino (Cina)

INTER-MILAN

25 LUGLIO 2017 Singapore

Bayern Monaco-Chelsea

New York (USA)

ROMA-Tottenham

26 LUGLIO 2017 Miami (USA)

Paris Saint Germain-JUVENTUS

Landover (USA)

Manchester United-Barcellona

Los Angeles (USA)

Real Madrid-Manchester City

27 LUGLIO 2017 Singapore

Bayern Monaco-INTER

29 LUGLIO 2017 Miami (USA)

Real Madrid-Barcellona

Nashville (USA)

Manchester City-Tottenham

30 LUGLIO 2017 Foxborough (USA)

JUVENTUS-ROMA