Calciomercato Inter, agente Brozovic: "Futuro? La clausola parla chiaro"

20/03/2017 22:57

CALCIOMERCATO INTER AGENTE BROZOVIC / Si riaccendono i rumors di mercato attorno a Marcelo Brozovic, per il quale il Tottenham sarebbe pronto a presentare un'offerta questa estate. L'Inter potrebbe anche valutare un suo possibile 'sacrificio' in nome del FPF, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro l'agente Miroslav Bicanic ha preso la parola a 'Vecernji List': "Sono ripartite le voci, come la scorsa estate, sul suo conto. E' completamente concentrato sull'Inter. Nel suo contratto c'è una clausola di cinquanta milioni di euro e se un club si presenta dai nerazzurri con un'offerta tale, loro non hanno diritto di fare controproposte".

D.G.