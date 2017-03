Sampdoria-Juventus, un dubbio di formazione per Allegri

18/03/2017 12:26

SAMPDORIA JUVENTUS - Spazio ai titolarissimi. Massimiliano Allegri si affiderà alla Juventus migliore domani pomeriggio nell'insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Solo un dubbio per l'allenatore bianconero: chi schierare in difesa al fianco di Bonucci, con Barzagli favorito su Chiellini e Rugani. In mediana ritornerà Pjanic titolare per Marchisio, mentre davanti confermate le quattro 'stelle' con Higuain punto di riferimento. Out Benatia, mentre tornerà a disposizione Sturaro.



Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

G.M.