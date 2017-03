Roma-Lione, Genesio: "L'andata è stata fondamentale, ora arriviamo in fondo"

17/03/2017 00:11

ROMA LIONE GENESIO / Nella conferenza stampa del postgara, Bruno Genesio, tecnico del Lione, ha commentato l'approdo ai quarti di Europa League a discapito della Roma:

"E' una soddisfazione aver passato il turno, la Roma è stata una delle squadre più forti della competizione. L’'ndata ovviamente è stata importante e in particolare l'ultima rete di Lacazette. Siamo veramente soddisfatti. E' un risultato importantissimo, vogliamo cercare di andare fino in fondo, abbiamo eliminato una squadra forte, ma in Europa League ci sono anche altre squadre forti. Stasera ci hanno aiutato anche le parate del nostro portiere. Ha fatto parate decisive, permettendoci di rimanere in partita. E' sicuramente un grande risultato se consideriamo che è avvenuta in Italia, la squadra è rimasta sul pezzo per tutta la partita".

D.G.