FOTO - Manchester United-Rostov, Rojo che fame: spuntino durante il match!

17/03/2017 00:00

MANCHESTER UNITED ROSTOV ROJO BANANA / Che la banana aiuti gli atleti a prevenire i crampi è risaputo. Ma Marcos Rojo è voluto andare 'oltre': nel corso dell'odierna sfida tra Manchester United e Rostov, gara di ritorno degli ottavi di Europa League, l'argentino si è avvalso dei benifici del frutto durante il match.

Ad un quarto d'ora dalla fine, infatti, José Mourinho ha sbucciato la banana e l'ha consegnata ad Ashley Young - che si stava scaldando a bordocampo - affinché la desse al compagno di squadra. Il motivo? L'argentino stava faticando ed era necessario stringere i denti per il rush finale visto che i russi stavano premendo alla ricerca del pari. Chiaramente il suo 'spuntino' non è passato inosservato, tanto da diventare subito virale sul web tra le risate dei tifosi divertiti per il curioso episodio.

D.G.