Calciomercato Roma, Pallotta a Londra: incontro con Monchi

16/03/2017 10:03

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / James Pallotta al lavoro per il futuro della Roma. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ieri il presidente era a Londra per incontrare Franco Baldini, suo consulente. Tra le questioni primarie c'era soprattutto quella relativa al futuro di Luciano Spalletti e alla conduzione tecnica della prossima stagione. Tuttavia, ci sarebbe stato anche un incontro con il d.s. designato Monchi, non rientrato in Spagna col Siviglia dopo la gara col Leicester. L'esperto dirigente nei giorni scorsi è stato dato vicinissimo al Real Madrid, ma i giallorossi continuano a puntare su di lui.

M.D.A.