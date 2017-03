14/03/2017 10:22

NEW YORK CITY PIRLO / Andrea Pirlo non ha ancora deciso cosa fare in futuro. L'esperto centrocampista del New York City, in scadenza di contratto a dicembre 2017, per ora pensa soltanto al calcio giocato: "Non ho deciso. Sono concentrato soltanto sul mio lavoro e cerco di farlo al meglio senza pensare al futuro - riporta la 'Gazzetta dello Sport' - Dove andrò quando smetto? In Italia".

M.D.A.