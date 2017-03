Serie A, classifica dei rigori: Milan e Napoli battono la Juventus

13/03/2017 08:24

SERIE A CLASSIFICA RIGORI NAPOLI JUVENTUS ROMA MILAN / Si continua a discutere di Juventus-Milan e in generale dei presunti favori arbitrali per i bianconeri, che hanno avuto la meglio dei rossoneri in pieno recupero, con un calcio di rigore che ha spaccato l'opinione pubblica.

Quasi allo scadere era di certo difficile assegnare il tiro dal dischetto con una distanza così ravvicinata tra i giocatori ma, per rispondere alle tante polemiche, la versione online di 'Tuttosport' propone un'interessante classifica.

Si tratta di un'analisi degli ultimi sei anni della serie A, ovvero da quando è iniziato il dominio dei bianconeri, atta a indicare le squadre che hanno ricevuto più rigori a favore. Ecco la classifica comprendente le big del campionato:

JUVENTUS (40 A FAVORE, 21 CONTRO, DIFFERENZA +19)

NAPOLI (48 A FAVORE, 16 CONTRO, DIFFERENZA +32)

ROMA (40 A FAVORE, 33 CONTRO, DIFFERENZA +7)

MILAN (53 A FAVORE, 34 CONTRO, DIFFERENZA +19)

FIORENTINA (54 A FAVORE, 29 CONTRO, DIFFERENZA +25)

LAZIO (48 A FAVORE, 38 CONTRO, DIFFERENZA +10)

INTER (31 A FAVORE, 39 CONTRO, DIFFERENZA -8)

L.I.