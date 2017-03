13/03/2017 00:13

ROMA STROOTMAN / Kevin Strootman felice per la netta vittoria della sua Roma contro il Palermo. Il centrocampista ha postato un commento su Instagram poco dopo la fine del match: "Tre punti e ora prepariamoci per la gara contro il Lione". Nel match di giovedì prossimo i giallorossi saranno chiamati a ribaltare il 4 a 2 subito in terra francese nell'andata dell'ottavo di finale di Europa League.

M.D.A.