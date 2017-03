Lazio, Marchetti: "Ottimo rapporto con Strakosha"

09/03/2017 23:54

LAZIO MARCHETTI / Federico Marchetti ha fatto il punto sul suo momento con la maglia della Lazio. Il portiere è partito dalle sue condizioni fisiche: "Il ginocchio sta bene da circa una settimana. Ho avuto anche un attacco influenzale e non mi sono riuscito ad allenare - le sue parole a 'Lazio Style Channel' - Ho un ottimo rapporto con Strakosha; quest’ultimo non mi ha fatto rimpiangere e veniamo anche da una serie importante di vittorie e sono contento che la squadra sia riuscita a conseguire questi risultati. Dopo il derby c’è sempre stata nella storia della nostra squadra un pizzico di superficialità, ma noi abbiamo dimostrato di essere un gruppo maturo e voglioso di raggiungere risultati. Abbiamo fatto un’altra grande partita anche a Bologna. Abbiamo l’opportunità di dare continuità ai risultati all’Olimpico e per questo ci stiamo allenando bene".

M.D.A.