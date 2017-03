Calciomercato Fiorentina, Giampaolo: "Disponibile al rinnovo con la Sampdoria"

08/03/2017 08:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA GIAMPAOLO / Salvo sorprese, non sarà Marco Giampaolo l'erede di Paulo Sousa sulla panchina della Fiorentina. L'allenatore della Sampdoria ha dichiarato a 'Sky': "Rinnovo? Il presidente me lo ha accennato anche la settimana scorsa. C’è disponibilità da parte mia perché sto bene alla Sampdoria. Mi diverto e non c’è soddisfazione migliore nel divertirsi facendo questo lavoro. Il gruppo mi segue. Se potessimo continuare questa frequentazione sarei contento".

S.D.