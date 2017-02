Napoli, agente Giaccherini: "Devo fare un appunto ad alcuni giornali..."

27/02/2017 17:03

NAPOLI GIACCHERINI / Momento cruciale per la stagione del Napoli, che in tre partite si giocherà il suo futuro in campionato, Coppa Italia e Champions League. Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha fatto il punto della situazione sul suo assistito: "Una gara ogni 14 o 15 si può perdere, non è drammatico. Ora è dura, a Torino non mollano mai nulla, sono bravissimi a gestire anche le cattive notizie come il litigio tra Bonucci e Allegri - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Emanuele titolare? Non so, ogni allenatore ha le sue idee e abitudini, ma lui è pronto e siamo lusingati dal fatto che lo abbiano ritenuto incedibile. Ogni volta che scende in campo c’è profumo di gol: lui ha un grande feeling con la porta avversaria, sa essere sempre pericoloso. Devo fare un appunto: perché alcuni giornali gli hanno dato un senza voto contro il Chievo se ha segnato un gol regolare e servito un paio di passaggi importanti? Il subentrante è fondamentale!".

M.D.A.