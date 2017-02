Calciomercato Atalanta, Petagna: "Un altro anno qui con l'Europa mi farebbe bene"

26/02/2017 10:53

CALCIOMERCATO ATALANTA PETAGNA / È un'Atalanta da urlo. Napoli battuto a domicilio e terzo posto, che vuol dire Champions League, distante solamente tre punti. Il giorno dopo il trionfo clamoroso del 'San Paolo', l'attaccante nerazzurro Andrea Petagna è ospite negli studi di 'Premium Sport' e racconta: "Non ho nessun rimpianto per il passato, tutta la gavetta che ho fatto mi ha portato a migliorare.Abbiamo spostato l'asticella varie volte, puntiamo più in alto possibile. Ora abbiamo due grandi scontri.Il mio obiettivo è di arrivare in doppia cifra, ma se arrivo a 5 e andiamo in Europa va bene lo stesso. Papu Gomez? Impossibile litigare con lui, è un ragazzo semplice, serio e divertente! Tiene molto alla famiglia. Gasperini è un fenomeno! E' come un papà per noi giovani, riesce a tirar fuori il meglio di noi. Nazionale? Ora devo pensare all'Under21, ma sicuramente ci credo. Futuro? Devo ancora completare la mia crescita e credo che un altro anno in Europa con l'Atalanta mi farebbe bene".



L.P.