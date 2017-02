Calciomercato Napoli, il punto sui rinnovi: ottimismo per Insigne e Mertens

23/02/2017 17:55

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVI / Il calciomercato Napoli è alle prese con i progetti futuri. Con la squadra ancora in corsa in tre competizioni, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno già pensando a disegnare la rosa per la prossima stagione. Tra le questioni più impellenti c'è quella relativa ai rinnovi dei campioni presenti in squadra. Tre calciatori su tutti stanno aspettando da tempo l'accordo con la società: si tratta di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Faouzi Ghoulam. Al momento filtra ottimismo, ma nelle prossime settimane sono attesi sviluppi decisivi. Con il calciomercato estivo alle porte, fra pochi mesi il Napoli potrebbe aver già 'blindato' i suoi gioielli dall'assalto delle 'big' europee, anche se al momento resta ancora da aspettare per un accordo definitivo tra le parti.

Calciomercato Napoli, c'è ottimismo sui rinnovi di Insigne e Mertens

Il Napoli attende da tempo il rinnovo di Dries Mertens. Il talento belga, che negli ultimi mesi ha ammaliato tutti a suon di gol, assist e giocate sopraffine, potrebbe presto mettere nero su bianco: la risposta del presidente è attesa dopo il ritorno di Champions League contro il Real Madrid. L'attaccante dovrebbe firmare fino al 2021 (attuale scadenza 2018) con un nuovo ingaggio da 3 milioni di euro più bonus legati ai risultati e al rendimento. Non è esclusa la presenza di una clausola rescissoria valida per l'estero.

C'è ottimismo anche per quanto concerne Lorenzo Insigne. Il talento di Frattamaggiore sta aspettando dalla socrsa estate un accordo con la società che, dopo un inizio di stagione opaco, è stato procastinato. Ultimamente, però, le parti si sono riavvicinate: l'intesa può essere raggiunta sulla base di 3 milioni d'ingaggio, ma De Laurentiis starebbe pensando anche ad una clausola rescissoria vicina ai 70 milioni di euro.

E' ancora in stand-by, invece, l'accordo con Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino attualmente percepisce uno stipendio da 800mila euro annui e il suo entourage avrebbe chiesto di triplicare tale cifra, arrivando a quota 2.5 milioni di euro. Il Napoli non sembra propenso ad assecondare le richieste, cosa che ha fatto scatenare diverse voci sul suo addio a fine stagione. Il Bayern Monaco resta una valida ipotesi.

M.D.A.