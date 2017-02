Inter, de Boer rivela: "Brozovic punito per la discoteca. Icardi..."

Maurizio Russo

23/02/2017 11:03

DE BOER BROZOVIC ICARDI / Se solo ci fosse stato Pioli dall'inizio... Molti tifosi dell'Inter, numeri alla mano, rimpiangono la scommessa decisamente persa da parti di Thohir di affidare la panchina a Frank de Boer dopo la separazione da Mancini dello scorso agosto. Il tecnico emiliano da quando è arrivato sta tenendo una media punti da scudetto, ma visto il distacco dalle prime ereditato dalla gestione dell'olandese, rischia di non arrivare nemmeno tra le prime tre e di non centrare quindi l'obiettivo Champions. In una intervista al 'Daily Mail', lo stesso de Boer è tornato a parlare delle news Inter, rivelando dei retroscena che faranno molto discutere: "A Milano ho avuto a che fare con troppe cose che non riguardavano il calcio e ho perso energia. Ogni volta che qualcosa sembrava andare per il verso giusto sul campo, poi accadeva qualcosa di brutto fuori... Da Icardi che litiga con i tifosi (per il suo libro, ndr) a Brozovic che ho dovuto punire perché andava in discoteca! Sono stato all'Inter per tre mesi, ma mi è sembrato un anno".

Calciomercato, de Boer si offre: "Mi piacerebbe allenare in Inghilterra"

Chiusa la parentesi nerazzurra, Frank de Boer è pronto a rimettersi in gioco. Qualche settimana fa sembrava vicino al ritorno in Scozia per guidare i Rangers, ma il sogno di calciomercato del tecnico olandese è un altro: "Mi piacerebbe allenare una squadra di Premier League, ma deve essere un buon progetto. Il Liverpool mi aveva cercato nel 2012, ma avevo fatto solo un anno all'Ajax e volevo restare lì più a lungo per vincere di più".