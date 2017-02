Fiorentina, Diletta Leotta vota il gol di Bernardeschi al Borussia Mönchengladbach

22/02/2017 20:26

NEWS FIORENTINA/ Diletta Leotta è una che di gol se ne intende: non a caso, è lei la conduttrice di 'Goal Deejay', trasmissione che raccoglie le migliori reti stagionali. La bionda più desiderata dai tifosi italiani, questa settimana, vota per Federico Bernardeschi: su 'Instagram', infatti, Diletta ha postato un video dove dichiara che la punizione segnata dal numero 10 della Fiorentina in Europa League al Borussia Mönchengladbach è il suo gol preferito.

S.F.