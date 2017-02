Juventus, l'ex O'Neill caduto in disgrazia: "Cavalli lenti e donne veloci mi hanno rovinato!"

21/02/2017 21:40

CALCIO O'NEILL DISGRAZIA / Nuovi George Best crescono. Purtroppo il calcio non è nuovo a storie di calciatori che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, cadono in disgrazia. L'ultimo caso è quello di Fabian O'Neill, ex talento uruguaiano che in Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia: "Oggi non ho più nulla, ho speso persino quello che non avevo. Cavalli lenti e donne veloci, questo mi ha rovinato", l'ammissione dell'ex fantasista riportata dal 'Corriere dello Sport'.

"Non mi dà alcun fastidio essere povero - ha proseguito O'Neill - Al contrario, sono anche più felice perché sono circondato solo da persone vere che si aiutano a vicenda senza secondi fini". Poi il discorso si è spostato sui ricordi dei tempi italiani: "I tifosi del Cagliari mi insultavano per strada dandomi dell'ubriacone la stagione in cui retrocedemmo, gli stessi che dopo il ritorno in Serie A facevano a gare per offrirmi da bere. Questo è il calcio e, sinceramente, non lo rimpiango affatto. La Juve? Non avrei potuto fare di più, c'era gente migliore di me e capii subito che sarei stata l'ultima ruota del carro. D'altra parte c'era un fenomeno come Zidane...".

D.G.