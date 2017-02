Juventus, caso-Bonucci: Sacchi si schiera con Allegri

21/02/2017 20:56

NEWS JUVENTUS/ Alla Juventus non si sgarra: il battibecco avuto con Allegri al termine del match con Palermo è costato a Bonucci la tribuna in Champions League con il Porto. Una scelta molto contestata da parte della società bianconera che trova però un parere favorevole in Arrigo Sacchi. L'ex tecnico del Milan si è schierato a favore della Juventus: "Nella gestione di un gruppo non è possibile fare dei favoritismi - ha dichiarato Sacchi a 'Premium Sport' - è giusto punire Bonucci per rispetto".

S.F.