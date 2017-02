Calciomercato Lazio, base d'intesa per il rinnovo di Milinkovic-Savic

21/02/2017 08:50

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Buone notizie in casa Lazio sul fronte Milinkovic-Savic: secondo quanto scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', c'è già una base d'intesa per il prolungamento e adeguamento dell'attuale contratto che lega il giocatore al club biancoceleste fino al 2020. L'attuale stipendio da 750mila euro verrà incrementato fino a superare il milione di euro annuo.

Come ammesso dal direttore sportivo Igli Tare in occasione della partita contro l'Empoli, le parti si aggiorneranno a fine stagione. "Juventus, Inter e Milan su Sergej? Io non ho avuto alcun contatto. Lui si trova benissimo a Roma" ha dichiarato a gennaio l'agente di Milinkovic-Savic a Calciomercato.it.

S.D.