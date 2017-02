Serie B, 26a giornata: Benevento sulla sirena! Ko Cittadella, Bari in scioltezza

18/02/2017 16:55

SERIE B 26 GIORNATA CLASSIFICA RISULTATI / Si è giocato nel pomeriggo di Serie B e tra le prime della classe il Benevento ha vinto all'ultimo soffio contro la Pro Vercelli per 1-0 fuori casa con rigore di Ceravolo. Sconfitta per il Cittadella contro l'Avellino (1-3 finale). Il Bari in casa trionfa per 3-1 contro la Ternana, in rete per i padroni di casa Brienza, Galano e Floro Flores. Successo interno anche per il Carpi che regola per 2-1 il Brescia. Tra i numerosi pari: l'1-1 in Vicenza-Ascoli, lo 0-0 di Perugia-Entella, un altro 1-1 in Salernitana-Cesena ed il rocambolesco 2-2 di Spezia-Trapani.

Bari-Ternana 3-1: 6' Brienza (B), 45+2' Di Noia (T), 47' Galano (B), 73' Floro Flores (B)

Carpi-Brescia 2-1: 38' Lasagna (C), 42' Beretta (C), 48' Caracciolo (B)

Cittadella-Avellino 1-3: 12' Strizzolo (C), 53' e 87' Ardemagni (A), 93' Eusepi (A)

Perugia-Entella 0-0

Pro Vercelli-Benevento 0-1: 88' Ceravolo (B)

Salernitana-Cesena 1-1: 22' Minala (S); 27' Cocco (C)

Spezia-Trapani 2-2: 2' Granoche (S), 10' Granoche (S), 35' Casasola (T), 91' Pagliarulo

Vicenza-Ascoli 1-1: 36' Mignanelli (A), 69' De Luca (V)



Classifica Serie B: Frosinone 47, Benevento 46, Verona 45, Spal 44, Cittadella 39, Perugia 39, Spezia 38, Bari 37, Carpi 36, Entella 35, Novara 34*, Ascoli 34, Avellino 32, Salernitana 32, Cesena 29, Brescia 28, Vicenza 28, Pisa 27, Latina 26*, Pro Vercelli 25, Ternana 23, Trapani 22.

O.P.