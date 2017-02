Inter-Empoli, Eder: "Se non gioco, accetto le decisioni. Quando ho scelto i nerazzurri..."

12/02/2017 18:30

INTER EMPOLI EDER / Eder è stato il grande protagonista della sfida di oggi tra Inter ed Empoli. L'attaccante nel post partita ha parlato con 'Sky Sport': "Il mio carattere mi fa rimanere sempre positivo anche quando vengo escluso. Non sarebbe bello per i miei compagni se mi lamentassi quando rimango fuori, rispetto quello che fa il mister. Assenze? Non mi piace parlarne, siamo un gruppo di ragazzi che lavora sempre molto bene. Quando ho scelto l'Inter sapevo che non sarebbe stato semplice cambiare squadra a gennaio, ma quei primi mesi mi hanno insegnato tanto".

O.P.