Bologna-Milan, Montella sorride: "Gara epica, vale più di tre punti"

BOLOGNA MILAN / Vincenzo Montella soddisfatto per la vittoria del suo Milan contro il Bologna. Il tecnico ha parlato a fine gara sottolineando l'ottima prestazione dei suoi calciatori: "Ci sono momenti della stagione in cui bisogna dare di più, non è venuto per caso questo momento difficile - spiega a 'Premium Sport' - La squadra ha meritato la vittoria, concedendo naturamente qualche occaione e possesso palla al Bologna. Nei primi minuti potevamo andare in vantaggio per quello che stavamo esprimendo. Avevamo bisogno di qualcosa di epico perché nelle ultime tre partite non meritavamo di perdere. Questa vittoria vale più di tre punti. Ultimamente la squadra stava avendo equilibrio in difesa. Bisogna migliorare nelle marcature preventive e capire se è un problema mentale".

I SINGOLI - "Deulofeu ha fatto una partita incredibile anche da cenravanti. Ha impensierito da solo l'intera retroguardia. Oggi chi ha dato di più è stato Poli, gli faccio i complimenti anche pubblicamente. Questo è lo spirito di squadra. Bacca oggi si è battuto molto, negli spazi avuti nel secondo temo avrebbe fatto bene. Attacco a tre? Dipende molto anche dall'armonia della squadra. Deulofeu alla Mertens? Ha caratterische diverse ma può giocare in quel ruolo".

BACCA - "Abbraccio con lui? Ho abbracciato un po' tutti. Per me Bacca è come gli altri. Siamo un gruppo unito. Talvota c'è qualche screzio ma fa parte della voglia di vincere e mettersi in mostra di ognuno di noi".

LE MOTIVAZIONI - "Pasalic ha qualità ficihe importantissime. Volevamo provare a vincere anche in dieci, l'ho spiegato anche ai ragazzi. Gli ho fatto esempi anche di squadre in nove che hanno vinto, ma non sapevo che sarebbe successo davvero. Se non c'è un'anima, un gruppo e dei valori, è difficile vincere".

ESPULSIONI - "E' da analizzare come sono venute, non le ricordo tutte. Qualcuna è stata forse un po' generosa. Non giudico mai gli arbitri, a maggior ragione quando si vince".

