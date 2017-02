Palermo, Salerno ora ci crede: "Con Empoli scontro diretto all'ultima giornata"

06/02/2017 17:45

PALERMO SALERNO EMPOLI / Quattro punti nelle due partite con Lopez in panchina, prima vittoria in casa e la salvezza che, non vicina, almeno è raggiungibile: il Palermo dà segnali di risveglio e il direttore sportivo Nicola Salerno dimostra di credere nell'impresa. Intervistato da 'Tgs studio sport', il dirigente rosanero spiega: "La vittoria contro il Crotone ci permette di essere la prima concorrente dell'Empoli. Lo stadio è sempre stato un nostro fortino, era strano non aver mai vinto in casa. Ora ci aspetta l'Atalanta, una squadra tosta che sta facendo un grandissimo campionato. Noi però siamo in crescita: per me abbiamo svoltato".

Sul futuro societario, invece, Salerno dice: "Con o senza Zamparini questa società avrà un futuro. Non è per forza un male se non ci sarà il passaggio societario".

B.D.S.