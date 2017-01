Calciomercato Roma, per Gerson c'è il Brasile: le ultime di CM.IT

01/02/2017 00:34

CALCIOMERCATO ROMA/ Nonostante sia saltato il trasferimento di Gerson al Lille proprio durante l'ultimo giorno del calciomercato invernale, il centrocampista brasiliano può ancora lasciare la Roma. Il mercato in Brasile resta aperto fino a metà marzo: tornare in patria sarebbe una soluzione gradita al giocatore, meno alla società giallorossa che non incasserebbe nulla dalla sua cessione. Diversi i club interessati a Gerson: tra questi, come raccolto da Calciomercato.it, ci sono Fluminense, Flamengo e Botafogo.

S.F.