SPECIALE CM.IT - Calciomercato, da Ibrahimovic a Balotelli: i giocatori in SCADENZA 2017 all'ESTERO

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

01/02/2017 00:00

CALCIOMERCATO ELENCO CALCIATORI SCADENZA 2017/ Il sogno di molti presidenti è quello di riuscire ad allestire una rosa da sogno senza spendere molto: puntando sui calciatori in scadenza di contratto nel giugno del 2017, tesserabili a costo zero per la prossima stagione, si potrebbero fare dei grandi affari. Calciomercato.it vi propone l'elenco dei calciatori in scadenza di contratto nel 2017 da Ibrahimovic a Robben passando per Casillas.

Calciatori in scadenza 2017 in Europa

INGHILTERRA - Adam (Stoke City), Adrian (West Ham), Afellay (Stoke City), Anichebe (Sunderland), Arbeloa (West Ham), Berahino (Wba), Boyd (Burnley), Boruc (Bournemouth), Caballero (Manchester City), Campbell (Crystal Palace), Carrick (Manchester United), Clichy (Manchester City), Crouch (Stoke City), Dawson (Hull City), Eduardo (Chelsea), Flamini (Arsenal), Fletcher (Wba), Glen Johnson (Stoke City), Ibrahimovic* (Manchester United), Ireland (Stoke City), Jesus Navas (Manchester City), Kelly (Crystal Palace), Koné (Everton), Larsson (Sunderland), Ledley (Crystal Palace), Livermore (Hull City), Lucas Leiva (Liverpool), Manninger (Liverpool), Martina (Stoke City), Sanogo (Arsenal), Santi Cazorla (Arsenal), Speroni (Crystal Palace), Taylor (Southampton), Terry (Chelsea), Valencia (Manchester United), Yaya Touré (Manchester City), Zabaleta (Manchester City).

*opzione per il 2018

SPAGNA - Alvarez (Espanyol), Babel (Deportivo), Barbosa (Villarreal), Barral (Granada), Barreiro (Alaves), Bonera (Villarreal), Cejudo (Betis), Boateng (Las Palmas), Cartabia (Valencia), Cerci (Atletico Madrid), Charles (Malaga), Cuenca (Granada), Demichelis (Espanyol), Dos Santos (Eibar), Duda (Malaga), Elustondo (Athletic Bilbao), El Zhar (Las Palmas), Femenia (Alaves), Herrera (Betis), Iraizoz (Athletic Bilbao), Jokic (Villarreal), Kelava (Granada), Krohn-Delhi (Siviglia), Luna (Eibar), Luz (Deportivo), Martinez (Betis), Masip (Barcellona), Marquez (Granada), Mario Fernandez (Osasuna), Moya (Atletico Madrid), Navarro (Deportivo), Nauzet (Osasuna), Pepe (Real Madrid), Plaas (Celta Vigo), Ramis (Eibar), Raul Garcia (Alaves), Saborit (Athletic Bilbao), Sevilla (Espanyol), Toni (Leganes), Tiago (Atletico Madrid), Torquero (Alaves), Torres (Atletico Madrid), Tremoulinas (Siviglia), Weligton (Malaga), Xabi Prieto (Real Sociedad), Xavi Torres (Sporting Gijon).

GERMANIA - Adler (Amburgo), Allagui (Hertha Berlino), Altintop (Augsburg), Aogo (Schalke 04), Azzaoui (Wolfsburg), Badstuber (Bayern Monaco), Boyd (Lispia), Bussmann (Mainz), Caldirola (Werder Brema), Caligiuri (Wolfsburg), Chuopo-Moting (Schalke 04), Compper (Lipsia), Curci (Mainz), Djourou (Amburgo), Drobny (Werder Brema), Flum (Eintracht), Heller (Darmstadt), Hilbert (Leverkusen), Hinterseer (Ingolstadt), Huntelaar (Schalke 04), Janker (Augsburg), Kalou (Hertha Berlino), Khedira (Lipsia), Knoche (Wolfsburg), Kolasinac (Schalke 04), Kraft (Hertha Berlino), Kruse (Leverkusen), Max (Augsburg), Medojevic (Eintracht), Niedermeier (Friburgo), Pizarro (Werder Brema), Riether (Schalke 04), Roger (Ingolstadt), Rudi (Hoffenheim), Schafer (Wolfsburg), Schuster (Friburgo), Schwolow (Friburgo), Seferovic (Eintracht), Spahic (Amburgo), Starke (Bayern Monaco), Torrejon (Friburgo), Weidenfeller (Borussia Dortmund), Wolf (Werder Brema), Wiedwald (Werder Brema), Xabi Alonso (Bayern Monaco).

FRANCIA - Adéoti (Caen), Amalfitano (Dijon), Aristeguieta (Nantes), Assou-Ekotto (Metz), Balliu (Metz), Barthelmé (Lorient), Bernard (Dijon), Bodmer (Nizza), Briand (Guingamp), Camara (Montpellier), Carrasso (Bordeaux), Corgnet (Saint-Etienne), Costil (Rennes), De Sanctis (Monaco), Diaby (Marsiglia), Diallo (Monaco), Diarra (Marsiglia), Eysseric (Nizza), Fanni (Marsiglia), Feret (Caen), Fofana (Lione), Ghezzal (Lione), Lenjani (Rennes), Leveque (Guingamp), Marveaux (Lorient), Maxime Lopez (Marsiglia), Maxwell (Psg), Marange (Bastia), Mendes (Lille), Ndoye (Angers), Ntep (Rennes), Ongenda (Psg), Plasil (Bordeaux), Raspentino (Bastia), Samba (Marsiglia), Sammaritano (Dijon), Sertic (Bordeaux), Squillaci (Bastia), Thiago Motta (Psg), Traoré (Bordeaux), Trejo (Tolosa).

RESTO D'EUROPA - Boer (Ajax), Casillas (Porto), Cambiasso (Olympiacos), Danny (Zenit), Eliseu (Benfica), Gusev (Dinamo Kiev), Hansson (Feyenoord), Joao Pereira (Sporting CP), Jones (Feyenoord), Jozefzoon (Psv),Kerzhakov (Zenit), Kuyt (Feyenoord), Luisao (Benfica), Mesto (Panathinaikos), Narsingh (Psv), Polyovy (Dnipro), Pinto (Braga), Poulsen (Psv), Schöne (Ajax), Srna (Shakhtar), Taison (Shakhtar), Tosic (Cska Mosca).