Calciomercato Genoa, ok del Crotone per Palladino

28/01/2017 17:08

CALCIOMERCATO GENOA / Raffaele Palladino pronto al ritorno al Genoa. L'esperto attaccante del Crotone è l'uomo individuato dalla società rossoblu per sostituire il partente Ocampos. Come riporta 'Sky', dopo la gara di domani contro l'Empoli, i calabresi daranno l'ok definitivo per la cessione del calciatore in Liguria, che dovrebbe firmare per sei mesi più opzione per il rinnovo (che potrebbe essere anche nello staff tecnico del Genoa). In cambio al Crotone dovrebbero andare (a titolo temporaneo) sia Gakpé che Cofie.

M.D.A.