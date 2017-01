ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

25/01/2017 14:22

CALCIOMERCATO CARPI NOVARA SPEZIA / Attivo anche il calciomercato di Serie B: come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Novara e Spezia sono in forte pressing su Raffaele Bianco, 29enne centrocampista del Carpi. Contatti tra le parti ci sono stati anche oggi, ma il club emiliano non vuole, al momento, cedere il calciatore.