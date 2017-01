Calciomercato Atalanta, arriva l'ok per Cristante

25/01/2017 12:01

CALCIOMERCATO ATALANTA CRISTANTE / La scelta dell'Atalanta per il colpo a centrocampo dopo l'addio di Gagliardini sembra essere ricaduta su Bryan Cristante. Come riferisce oggi 'Tuttosport', infatti, il Benfica proprietario del cartellino avrebbe dato l'ok al trasferimento in nerazzurro da Pescara del centrocampista classe '95 ex Milan. Legato ai lusitani da un contratto fino al 2019, Cristante ha collezionato 18 presenze tra campionato e Coppa Italia con gli abruzzesi. E ora è pronto a ripartire da Bergamo.



L.P.