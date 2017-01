Calciomercato Fiorentina, pista italiana per sostituire Kalinic

19/01/2017 23:54

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Con Kalinic ormai ad un passo dal Tianjin Quanjian, la Fiorentina si sta muovendo per trovare un sostituto dell'attaccante croato. Sempre viva la pista Seferovic, attaccante in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, ma nelle ultime ore i viola stanno valutando anche un'alternativa italiana. Come riportato da 'Sky Sport', il Ds dei gigliati Pantaleo Corvino ha sondato il terreno con il Bologna per Mattia Destro. La richiesta degli emiliani, al momento, è alta: 20 milioni di euro.

S.F.