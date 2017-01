Roma-Sampdoria, Paredes: "Ora dobbiamo tenere palla"

19/01/2017 21:55

COPPA ITALIA ROMA SAMPDORIA PAREDES / Al termine del primo tempo la Roma è in vantaggio in Coppa Italia sulla Sampdoria per 1-0 (gol di Nainggolan). La gara si è aperta con il palo di Muriel, faccia a faccia con Alisson. Un legno pareggiato da Paredes, che ha colpito la traversa da fuori area. Proprio lui ha parlato ai microfoni della 'Rai': "Ora che siamo in vantaggio dobbiamo continuare a tenere palla. Così possiamo far bene nel secondo tempo".

L.I.