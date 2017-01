West Ham, Payet sempre più ai margini: la squadra lo espelle dalla chat di Whatsapp

19/01/2017 15:21

WEST HAM PAYET / Si fa sempre più difficile la situazione di Dimitri Payet, esterno del West Ham in rotta con la sua società e desideroso di tornare in Francia, al Marsiglia. La volontà di andare via lo ha messo di fatto fuori squadra, con i suoi compagni che non hanno preso bene il suo comportamento. Così, riferisce 'The West Ham Way', il francese è stato prima escluso da una cena con tutti gli altri compagni, poi cancellato dalla chat di squadra.

Payet negli ultimi giorni si è allenato con le giovanili del West Ham, mentre la società non ha ancora trovato un accordo con il Marsiglia per il suo trasferimento.

B.D.S.