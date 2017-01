Alessio Lento (@lentuzzo)

17/01/2017 23:22

PESCARA MUNTARI - Sulley Muntari è arrivato nelle scorse ore a Pescara. L'ingaggio del centrocampista ex Inter e Milan non è però ancora definito: come raccolto da Calciomercato.it, ci sono infatti alcuni aspetti da risolvere prima della possibile firma del ghanese con i 'Delfini'. Muntari, 32 anni e attualmente svincolato, firmerebbe eventualmente un contratto per sei mesi fino al prossimo 30 giugno.

G.M.