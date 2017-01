SONDAGGIO CM.IT - Torino-Milan, Mihajlovic avrà la sua 'vendetta'

16/01/2017 14:23

SONDAGGIO CM.IT TORINO MILAN / Il posticipo del lunedì, che chiuderà la 20a giornata di serie A, vedrà fronteggiarsi ancora una volta in questa stagione Torino e Milan. L'ultimo match tra le due compagini è avvenuto in Coppa Italia, con i granata che, nonostante un ottimo primo tempo, sono crollati in soli 3'. Il gruppo di Mihajlovic andrà dunque a caccia della rivincita e, stando al parere dei votanti del sondaggio lanciato da Calciomercato.it, riuscirà ad ottenerla. Il 57% si è infatti espresso in favore dei padroni di casa, mentre il 27% per il Milan. Preferisce il pari invece il 16%.

L.I.