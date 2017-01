Calciomercato Fiorentina, Rogg: "Kalinic? Difficile rifiutare certe offerte"

12/01/2017 16:50

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC ROGG BERNARDESCHI / Il futuro di Kalinic continua a tenere in ansia i tifosi della Fiorentina. L'attaccante croato, protagonista in quesi giorni del calciomercato, è finito nel mirino dei cinesi del Tianjin. A fare il punto sulla trattativa ci ha pensato l'amministratore delegato deli viola, Andrea Rogg: "Kalinic in Cina? E' normale fare delle riflessioni quando un giocatore si vede decuplicare l'ingaggio - riporta 'corrieredellosport.it' - Quello del calcio cinese è un mercato in sviluppo, i cinesi hanno ingenti capitali da investire. E poi c'è l'intenzione anche della politica di lanciare il calcio e questo sconvolge tutto il mercato."

DIFFICILE DIRE NO - La Cina si avvicina. L'offerta per Kalinic di circa 10-12 milioni di euro a stagione non può non essere presa in considerazione - "E’ chiaro che rifiutare certe offerte è difficile e che anche il giocatore davanti a queste proposte faccia delle riflessioni. Se un giocatore si vede decuplicare l’ingaggio è chiaro che questo pone delle difficoltà alla società d’appartenenza".

Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi nel mirino delle big: assalto in estate

Il calciomercato Fiorentina in estate potrebbe vedere la partenza di Bernardeschi. Il fantasista italiano, che sta dimostrando tutto il suo valore come esterno d'attacco nel tridente di Sousa, è finito nel mirino dei grandi club di serie A. Milan, Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi per acquistare il giovane azzurro. Non va esclusa, poi, la pista estera: in passato sia Ancelotti che Conte hanno mostrato interesse per Bernardeschi. Trattenerlo per la Fiorentina non sarà facile: "Bernardeschi è un partimonio della società - ammette Rogg - ed è un grande talento italiano. Siamo felicissimi di averlo con noi".

