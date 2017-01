Calciomercato Juventus, Marotta su Kolasinac: "Ci piace, valutiamo l'acquisto"

11/01/2017 20:43

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Juventus sempre vigile sul calciomercato. Kolasinac è uno dei nomi accostati ai bianconeri dopo le voci sul possibile addio di Evra. Marotta ha spiegato: "Ci piace, è un'opzione - le sue parole alla 'Rai' - Si svincolerà il 30 di giugno, ci sono delle squadre che lo stanno seguendo. Non nascondo che stiamo valutando eventuali possibilità di tesserarlo per il futuro. Vediamo". Come anticipato da Calciomercato.it, lo Schalke per cedere Kolasinac chiede 4 milioni di euro.

M.D.A.