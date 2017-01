Lazio-Crotone, Immobile: "Oggi non potevamo perdere punti!"

08/01/2017 17:07

LAZIO CROTONE IMMOBILE / Ciro Immobile torna al gol dopo oltre due mesi e regala tre punti preziosissimi alla Lazio. Al termine della gara contro il Crotone, vinta in piena zona Cesarini, l'attaccante biancoceleste è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport':

"Ci voleva, non era facile! Anche queste vittorie al 90' servono e sono belle. E' un gol che pesa tantissimo per classifica, abbiamo lavorato tanto in questi giorni e siamo arrivati carichi. Abbiamo dimostrato di stare bene, abbiamo dominato tutta la partita, mancava solo il gol. Non mi ha pesato tantissimo non segnare. Sono cresciuto negli anni e maturato, prima mi pesava di più. Oggi soffrivo perchè la squadra non riusciva, volevo fare gol per loro e anche per me. Sul rigore? Biglia li ha sempre calciati bene, magari dalla prossima ci metteremo d'accordo per tirarli. Dovevamo vincere per restare agganciati alla zona Champions e perché anche il Napoli lo ha fatto. Non dovevamo perdere punti".

D.G.