PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI-PALERMO: Maccarone salva-tutto, Cionek disastro

Rocco Crea

07/01/2017 19:56

PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI-PALERMO PROMOSSI E BOCCIATI – L'Empoli fa suo un match-salvezza grazie al rigore guadagnato e siglato dal neo entrato Maccarone. Martusciello non farà giocare alla grande i suoi ragazzi, ma si dimostra stratega perfetto grazie al cambio azzeccato. Cionek è il peggiore dei rosanero, e ha sul groppone la sconfitta patita al Castellani. Poco incisivo l'atteso Nestorovski, così come Marilungo. Male ancora una volta Saponara.

EMPOLI

Skorupski 6,5 – Qualche buona parata, nonostante le occasioni create dai rosanero non siano troppo difficili da amministrare.

Laurini 6 – Meglio nel primo tempo per qualità di corsa, si limita a controllare le scorribande dei rosanero che avvengono dalle sue parti.

Bellusci 6,5 – Una buona prova per lui, anche in fase di impostazione perché i piedi lo aiutano molto. Dimostra una buona personalità.

Cosic 5,5 – Qualche sbavatura la commette, ma comunque i compagni di reparto sono bravi a sopperire.

Pasqual 6 – L’esperto terzino sinistro gioca una gara accorta, al rientro dall’infortunio. Mancano ancora i suoi palloni tagliati e pericolosi, ma ad ora va bene cosi.

Croce 5,5 – Prestazione confusionaria a centrocampo, mancano gli inserimenti senza palla e un po’ di coraggio in più. Si dedica principalmente al contenimento.

Diousse 6 – Va vicino al gol nel primo tempo con una botta da fuori. Poi controlla la linea mediana di centrocampo.

Krunic 5,5 – Anche lui poco acceso quest’oggi in zona d’attacco. Pochi inserimenti per lui e pochi suggerimenti alle punte.

Saponara 5 – Troppo importante la partita per non decidere ancora. Poca inventiva laddove serve alla squadra, sulla trequarti. Il Saponara dell’anno scorso è lontano anni luce. Dal 65’ Pucciarelli 6 -

Michedlidze 6 – Non troppo bene sino al momento del rigore concesso a Maccarone. E’ però abile a superare in volo Goldaniga e a suggerire il pallone al neo entrato compagno di squadra che poi è abile a procurarsi il prezioso tiro dal dischetto.

Marilungo 5 – Evanescente in attacco. Non gioca come le potenzialità tecniche di cui dispone e Martusciello lo sostituisce nel secondo tempo. Dal 77’ Maccarone 7 – Entra, si procura il rigore e lo sigla con freddezza dagli undici metri. Ancora una volta determinante.

All. Martusciello 7 – Il suo Empoli non gioca troppo bene, ma gli uomini non garantiscono la qualità dell’ultimo biennio. Lui comunque ci mette del suo ad ottenere il prezioso risultato grazie al cambio Marilungo-Maccarone.

PALERMO

Posavec 6 – Non può nulla sul rigore ben calciato da Maccarone. Qualche buona parata nel complesso.

Cionek 4,5 – Combina un disastro su Maccarone quando lo atterra in area concedendo il rigore della vittoria ai padroni di casa. Dall’81 Diamanti s.v.

Gonzalez 6 – Una prova sufficiente nel complesso, nonostante il cattivo cliente rappresentato da Michedlidze. Guardingo.

Goldaniga 5,5 – Si fa superare da Michedlidze al momento dell’assist che scaturisce il rigore di Maccarone. Sino a quel momento aveva comunque giocato una gara sufficiente.

Rispoli 6,5 – Spinge molto anche se i cross messi in mezzo non sono tantissimi. Prova da fuori nel secondo tempo con una conclusione comunque facile per Skorupski.

Jajalo 5,5 – Fa più densità in mezzo al campo che altro. Le incursioni senza palla latitano, e la manovra ne risente anche per questo. Dall’85’ Balogh s.v.

Gazzi 6 – E’ il recupera palloni di Corini, ma non fornisce le geometrie necessarie a mettere in difficoltà gli avversari.

Morganella 6,5 – Gioca sorprendentemente al posto di Aleesami e accorcia perfettamente sulla fascia quando Laurini cerca di inserirsi. Dal 75’ Aleesami s.v.

Bruno Henrique 5,5 – Qualche buona giocata sulla trequarti la fa vedere, ma nulla che si riveli decisivo ai fini del risultato. Qualche guizzo in più non avrebbe sicuramente guastato.

Quaison 5,5 – In coppia con Nestorovski fa vedere poco, se non molta corsa alla caccia del pallone. Ma non basta.

Nestorovski 5 – Questa volta non riesce ad essere decisivo lì davanti, anche se i palloni giocabili latitano. Ad ogni modo questo spareggio-salvezza avrebbe necessitato delle sue giocate per gli ospiti.

All. Corini 5,5 – Sceglie Morganella, che ad ogni modo non fa male, in un ruolo non suo. La squadra non punge, e contro il disordinato Empoli qualcosa in più avrebbe dovuto far vedere. Difficile salvarsi cosi.

Arbitro: Valeri 6 – Sacrosanto il rigore concesso all’Empoli, forse è addirittura riduttiva l’ammonizione ai danni di Cionek. Il fallo è da rosso, ma nel complesso arbitra una buona gara. Proteste rosanero su un rigore non concesso a Rispoli per una trattenuta, sicuramente meno evidente rispetto a quella di Cionek su Maccarone. La decisione ci può stare però.

TABELLINO

Empoli-Palermo 1-0

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Cosic, Pasqual; Croce, Diousse, Krunic; Saponara (dal 65’ Pucciarelli); Michedlidze, Marilungo (dal 77’ Maccarone). A disp.: Tello, Veseli, Pelagotti, Tchanturia, Dimarco, Pugliesi, Buchel, Pereira. All. Martusciello.

Palermo (3-1-4-2): Posavec; Cionek (dall’81’ Diamanti), Gonzalez, Goldaniga; Gazzi; Rispoli, Jajalo (dall’85’ Balogh), Bruno Henrique, Morganella (dal 75’ Aleesami); Nestorovski, Quaison. A disp.: Pezzella, Fulignati, Sallai, Embalo, Hiljemark, Chochev, Trajkovski, Marson, Vitiello. All. Corini.

Marcatori: 79’ Maccarone (E) (rig.)

Arbitro: Paolo Valeri (Sez. di Roma 2)

Ammoniti: 56’ Laurini (E), 75’ Morganella (P), 77’ Cionek (P), 93’ Bruno Henrique (P)

Espulsi: 90’ Corini (P)